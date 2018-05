The following instruments on XETRA do have their last trading day on29.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am29.05.2018ISIN NameAU000000MQA4 MACQUARIE ATLAS ROADS GRPDE000A1TNBW1 ALSTRIA OFFICE WA 13/18GB0006648157 OXFORD BIOMEDICA LS-,01LU0057567074 F.TEM.INV-T.KOREA A ACCUS2312691015 CURIS INC. DL-,01