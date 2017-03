The following instruments on XETRA do have their last trading day on28.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am28.03.2017ISIN NameBMG303971060 ENDURANCE SPEC.HLDGS DL 1LU1498426326 BRAAS MONIER BD.GR.TEND.SUS4138331040 HARRIS+HARRIS GRP. DL-,01US7328721060 POPEYES LOUIS. KITCH.