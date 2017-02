The following instruments on XETRA do have their last trading day on28.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am28.02.2017ISIN NameLU0328476337 DB X-TR.DB HEDG.FD.INUS00509L8028 ACURA PHARMACEUT. DL-,01US27033X1019 EARTHLINK HLDGS DL-,01US8616423047 STONE EN. CORP. DL-,01XS1032974609 INNOVIA GRP.FIN. 14/20FLR