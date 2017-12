The following instruments on XETRA do have their last trading day on27.12.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am27.12.2017ISIN NameCA04036A1075 ARIAN RES CORP.CA12563J1021 CKR CARBON CORP.CA3827351089 GORDON CREEK EN.US09074M1036 BIOSTAGE INC. DL-,01US3061371007 FALCONSTOR DL-,001US629377BU53 NRG ENERGY INC.2023