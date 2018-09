The following instruments on XETRA do have their last trading day on27.09.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am27.09.2018ISIN NameCA02137W1014 ALTAIR RES INC.DE0008646654 MARUDAI FOOD DZ/1 O.N.FR0004191674 DIRECT ENERGIE EO 0,1KYG409151035 GREENFIELDS PETR.DL -,001US125581GS12 CIT GROUP INC. NEW 14/19