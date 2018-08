The following instruments on XETRA do have their last trading day on27.08.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am27.08.2018ISIN NameANN7716A1513 SAPIENS INTL NV DL-,01AU000000IDO1 INDO MINES LTDUS22164K1016 COTIVITI HLDGS DL-,001US8265651039 SIGMA DESIGNS INC.DE000A19WY52 MEDIAN TR.C.18/6024 18/23