The following instruments on XETRA do have their last trading day on27.07.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am27.07.2018ISIN NameCA04650Q1072 ATACAMA PACIFIC GOLD CRP.CA0492371004 ATLAS CLOUD ENTERPR.INC.CA6525081023 NEWSTRIKE RESOURCESCA87971MAK95 TELUS CORP. 2019 CGGG00BDG13K82 RIVER+MERC.UK MIC.RED PRUS55414P7024 MABVAX THERAP. HLDGSUS7475451016 QUALITY CARE PROP. DL-,01