The following instruments on XETRA do have their last trading day on27.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am27.03.2017ISIN NameCA56087W1077 MAKENA RESOURCES INC.GB00B01DW905 E2V TECHNOLOGIES LS-,05JE00B8FX4C95 RAPIDCLOUD INTL PLCKYG2113A1004 CHINA FOREST.HLDGSREGSSG1CH0000007 USP GROUP LTDUS3626073015 GAFISA S.A. ADR/2 O.N.US63546D1000 NCB JAMAICA ADR 50/JM 1US86881L1061 SURGIACAL CARE AFF.DL-,01XS0591549232 8,75,,METINVEST 11/18 MTN REGSXS1566192990 7,875,,BUENOS AIR.17/27 REGS 3