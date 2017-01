The following instruments on XETRA do have their last trading day on27.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am27.01.2017ISIN NameAU000000MKO8 METALIKO RESOURCES LTDBE0167682666 KBC EQ.FD-GWTH BY INN.CAPJP3160830000 HITACHI ZOSEN FUKUI CORP.KYG8701T1388 TCL MULTI.TEC.HLDGS HD 1USU26210AA93 EMERA US FIN.16/19 REGSUSU26210AB76 EMERA US FIN. 16/21 REGSUSU26210AC59 EMERA US FIN. 16/26 REGSUSU26210AD33 EMERA US FIN. 16/46 REGSUS03822W4069 APPLIED MICRO CIRC. NEW