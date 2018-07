The following instruments on XETRA do have their last trading day on26.07.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am26.07.2018ISIN NameAT0000603709 AGRANA BET.AG INH.BE0003864817 TIGENIX N.V.FR0010343186 HEURTEY PETROC.INH.EO-,12USU8038KAG68 SBA COMMUNIC. 17/22 REGSUS7010811013 PARKER DRILLING DL-,1666XS1261576810 GELDILUX-TS-2015 15/23 BXS1261577206 GELDILUX-TS-2015 15/23 C