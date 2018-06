The following instruments on XETRA do have their last trading day on26.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am26.06.2018ISIN NameGB00B77J0862 OLD MUTUAL LS-,114285714USU44567AE26US067383AE91US12509F1075 CCUR HLDGS INC. DL-,01US19625W1045 COLONY NORTHSTAR DL-,01XS1580388384