The following instruments on XETRA do have their last trading day on24.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am24.10.2018ISIN NameAU000000SMM5 SUMMIT RES LTD.CA6155671044 MOONCOR OIL + GAS CORP.DE000A2NBZK1DE000CZ40M47US46187J2050 INVUITY INC.NEW DL-,001US58734F1075 MERCANTIL BK CL.A DL-,1VGG0472G1147 ARIAN SILVER CORP.XS0151267878XS0204938798