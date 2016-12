The following instruments on XETRA do have their last trading day on23.12.2016Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am23.12.2016ISIN NameCA3805981022 GOLD FINDER EXPLORATIONSLU0094159984 AXA W.-GL FLEX100 NAM.A TUS06985P1003 BASIC ENER.SVCS NEW DL-01US88165U1097 TETRALOGIC PHARM.DL-,0001