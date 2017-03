The following instruments on XETRA do have their last trading day on23.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am23.03.2017ISIN NameBMG2147H1051 NINE EXPRESS LTD. HD -,01JP3328400001 PANASONIC INDL DEVIC.SUNXKYG2029R1065 CENTURY GLOBAL COMMODIT.