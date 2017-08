The following instruments on XETRA do have their last trading day on22.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am22.08.2017ISIN NameDE0006053952 KONTRON AG O.N.LU0061324488 FID.FDS-KOREA FD A GL.USU00568AD44 ACTIVISION BLIZZ. 16/21USU00568AE27 ACTIVISION BLIZZ. 16/26USU0081EAB49 AEP TRANSM. 16/46 REGSUSU1303XAC03 CALLON PETROLEUM16/24REGSUS0186063014 ALLIANCE HLTH.SVC.DL -,01US9169017053 URANIUM RES 2016 DL-,001