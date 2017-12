The following instruments on XETRA do have their last trading day on21.12.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am21.12.2017ISIN NameCA03463Y1097 ANFIELD GOLD CORP.CA09238J1030 BLACKICE ENTERP.RISK MGMTCA48300A1030 KAIROS CAPITAL CORP. O.N.CA7895712056 ST. GEORGES PLAT.+BASECA89679A1003 TRISURA GROUP LTD O.N.DE0007756009 WANDERER-WERKE AG O.N.LU0392494729 C.S.-MSCI EMU TRN U.ETF ILU0392496187 C.-MSCI E.LAR.C.T.U.ETF ILU0392496773 COMSTA.-TOPIX UCITS ETF ILU0488317370 C.-I.E.G.C.C.3-5T.U.ETF ILU0488317453 C.-I.E.G.C.C.5-7T.U.ETF ILU0488317537 C.I.E.G.C.C.7-10T.U.ETF IUSU726031185 PLANET PAYMENT DL-,01US12634H1014 CPI CARD GROUP DL-,001US929043AH00 VORNADO REALTY 14/19