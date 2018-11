The following instruments on XETRA do have their last trading day on21.11.2018 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letztenHandelstag am 21.11.2018ISIN NameUS55276F1075 MCBC HLDGS INC. DL-,01US6492951024 NEW YORK + CO. INC.DL-,01US98979J1097 ZOES KITCHEN INC. DL-,01