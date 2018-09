The following instruments on XETRA do have their last trading day on21.09.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am21.09.2018ISIN NameAU000000EXG4 EXCELSIOR GOLD LTDCA4841902022 KANEH BOSM BIOTECH.CA64077P1080 NEPTUNE TECH+BIORESSOURC.