The following instruments on XETRA do have their last trading day on21.08.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am21.08.2018ISIN NameCA9107961018 UNITED LITHIUM CORP.DE000A2GSUS3 VARENGOLD BANK AG JGE ONKYG211511087 CHINA MAPLE LE.ED.HD,0005LU0099601980 SPECIAL OPPORTUNITIESUS2331532042 DCT INDUST. TRUST DL -,01XS1855440019 INNOGY FINANCE 18/22MTN 2