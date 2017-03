The following instruments on XETRA do have their last trading day on21.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am21.03.2017ISIN NameBMG8406E1131 GOME FINANCE TECH HD-,10CA0082872031 AFRICAN METALS CORP.CA5634861093 MANITOBA TELECOM SVCSFR0000053142 FAIVELEY TRANSPORT SA EO1FR0011133644 AMUN.ETF S+P500 EO HED.D.IE00B23D8Z06 P.SHS GLOB.LI.PR.EQ.U.ETFIE00B23D9026 P.SHS GLOBAL WATER UC.ETFIE00B23D9133 P.SHS GLOB.CLE.ENER.U.ETFIE00B3BQ0418 P.SHS GLOB.AGRICULT.U.ETFIE0004144857 BNY MGF-PAN E.E.EO AIE0004148163 BNY MGF-PAN E.E.DL A