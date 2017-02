The following instruments on XETRA do have their last trading day on21.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am21.02.2017ISIN NameCA85208X1087 SPRIZA MEDIA INC.LU0012091087 CANDR.EQ.L-EURO 50 INH.CLU0113400328 CANDR.EQ.L-SUST.WLD.INH.CLU0113400591 CANDR.EQ.L-SUST.WLD.INH.DLU0191758126 BNPP L1-SAFE DE.W7 CDLU0194605332 BNPP L1-SAFE NE.W10INH.CLU0194607205 BNPP L1-SAFE DE.W10 CL.D.USG2941DAA03 DTEK FINANCE 13/18 REGSUS45245A1079 IMATION CORP. DL-,01XS0596918135 EDCON 11/18 REGSXS0596919026 EDCON 11/18 REGSXS0888936118 EDCON 13/18 REGS