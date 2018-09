The following instruments on XETRA do have their last trading day on20.09.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am20.09.2018ISIN NameAU000000BTG8 BERONI GROUP LTDCA64065J1066 NEOVASC INC.US5504321085 LUOKUNG TECH. CORP. ADR