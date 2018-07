The following instruments on XETRA do have their last trading day on20.07.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am20.07.2018ISIN NameUS3174851002 FINANCIAL ENGINES DL-0001US67059L1026 NUSTAR GP HLDGS LLC UTSUS67091N1081 OCI PARTNERS LP UTS