The following instruments on XETRA do have their last trading day on20.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am20.06.2018ISIN NameBMG215AW1139 CN ZENITH CHEM.GR. HD-,40CNE100002FR4 GUANGZHOU RU.COM.BANK YC1US74972G1031 RPX CORP. DL -,0001