The following instruments on XETRA do have their last trading day on19.09.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am19.09.2018ISINAU000000NNO0BMG1120X1039CA95914Q1072DE000A1W2BN4IE00BDHBGX15IE00BYVJW411IE00BYZ5HD97US28140H2031