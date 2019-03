The following instruments on XETRA do have their last trading day on19.03.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am19.03.2019ISIN NameAU000000IGS5 INTL GOLDFIELDS LTDCA29082J1084 EMBLEM CORP. O.N.CH0408330303 AURIS MEDICAL HLDG SF-,02GB0001528156 INTERSERVE LS 0,001