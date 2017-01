The following instruments on XETRA do have their last trading day on19.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am19.01.2017ISIN NameCA14146A1030 CARDIFF ENERGY CORP.CA5616071026 MAMMOTH RES CORP.DE0006901705 OCEANICA AG I.A.XS0849907521 WMG ACQUISITION 12/21REGS