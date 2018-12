The following instruments on XETRA do have their last trading day on18.12.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am18.12.2018ISIN NameGB00B8KJH563 ESURE GROUP PLC LS-,08333PTBPI0AM0004 BCO BPI NOM.+PORT.REG.US3626074005 GAFISA S.A. ADRS/2XS1901222551