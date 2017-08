The following instruments on XETRA do have their last trading day on18.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am18.08.2017ISIN NameCA59318L1067 MEZZI HOLDINGS INC.KYG984301047 YINGDE GASES GRPUSU2937RAA96 ENVIVA PARTN. 16/21 REGSUS20601L1044 CONCERN GALNAF.ADR/500ZAE000151825 PLATFIELDS LTD.RC -,00001