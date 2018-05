FRA: Deletion of Instruments from XETRA - 18.05.2018The following instruments on XETRA do have their last trading day on18.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am18.05.2018ISIN NameCA1688831066 CHILEAN METALSCA2103171039 CONSTANTINE METAL RES.LTDCA29251N1042 ENCANTO POTASH CORP.CA9219455073 VANTEX RESOURCES LTDUS23317H1023 DDR CORP.US2862211065 ELEVEN BIOTHERAP. DL-,001US71646J1097 PETROBRAS AR.B ADR/10 AP1