The following instruments on XETRA do have their last trading day on17.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am17.10.2018ISIN NameAU000000MUS8 NEW ENERGY MINERALS LTD.CA10639L1013 BREATHTEC BIOMEDICAL ACA47746P1045 JG WEALTH INC.CA68373F1027 OPEN SOURCE HEALTH INC.GB00BKXNB024 CAMBIAN GROUP (WI) LS-01GB00B06GJT32 ALTONA ENERGYPLC LS-,0001