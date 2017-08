The following instruments on XETRA do have their last trading day on17.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am17.08.2017ISIN NameDE000A2GS5A4 STADA ARZNEIMITT. Z.VERK.LU0548799971 COBA AKTIENTREND DTLD RUS1416241065 CARE CAP. PROP. DL-,01US18683K1016 CLIFFS NATURAL RES DL-125US64881E1091 NEW SOURCE ENERGY PTN.UTS