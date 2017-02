The following instruments on XETRA do have their last trading day on17.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am17.02.2017ISIN NameIT0000064516 CREDITO VALTELLINESESE0000371296 NORDNET AB B SK 1US04033A1007 ARIAD PHARMA. DL-,001VGG2156N1006 CHINA N.T.DEV.REGS DL-,01