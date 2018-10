The following instruments on XETRA do have their last trading day on16.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am16.10.2018ISIN NameDE000NLB8LE9 NORDLB 8 PH.BD.18/16EE3100084021 OLYMPIC ENTMT GRP EO-,40NL0000474351 AMREST HLDGS S.E. EO 1,00USU4047CAJ63 HD SUPPLY 16/24 REGSUSU64155AA91 ENVISION HEALT.16/24 REGSUS29276K1016 ENERGY XXI GULF COASTUS5020741071 LM FNDG. AMER. DL-,001US72348Y1055 PINNACLE ENTERT. INC. NEWUS75936P1057 REIS INC. DL-,01US92529L1026 VERSARTIS INC. DL-,0001US9271911060 VINA CONCHA Y TORO ADR/20XS1467421654 UC-HVB 22 MOSPRIME3MD