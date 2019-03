The following instruments on XETRA do have their last trading day on15.03.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am15.03.2019ISIN NameCA38870W1068 GRAPHITE ONE RES INC.US03675Y1038 ANTERO MIDSTR.GP LP -,01US17887R1023 CIVITAS SOLUTIONS DL-,01US26140E1055 DPW HOLDINGS INC.US2974251009 ESTERLINE TECHS DL -,20