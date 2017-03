The following instruments on XETRA do have their last trading day on15.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am15.03.2017ISIN NameCA4977251012 KISKA METALS CORP.US68827R1086 OSIRIS THERAPEUT. DL-,001US87582Y1082 TANGOE INC. DL-,0001