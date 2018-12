The following instruments on XETRA do have their last trading day on14.12.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am14.12.2018ISIN NameCA09251U1003 BLACKPEARL RESOURCES INC.CA72765Q6013 PLATINUM GROUP METALS LTDCA92941D1006 WEQ HOLDINGS INC.DE000VTG01V2 VTG AG O.N. EINGER.US2379172081 DATAWATCH CORP. DL-,01US7010814082 PARKER DRILLING DL-,1666US8354511052 SONIC CORP. DL-,01