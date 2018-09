The following instruments on XETRA do have their last trading day on14.09.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am14.09.2018ISIN NameCH0031026625 BANK AMERI. 07-22 FLR MTNNO0010781743 SAFEROAD HLDG ASA NK -,10US02155H1014 ALTIMMUNE INC. DL-,0001US05566U1088 BOFI HLDG INC. DL-,01US27874N3035 ECHELON CORP. NEW DL-,01US47023A3095 JAMBA INC. DL-,001US62942X3061 NRG YIELD A NEW DL-,01US62942X4051 NRG YIELD INC. C DL-,01