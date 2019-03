The following instruments on XETRA do have their last trading day on14.03.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am14.03.2019ISIN InstCod NameCA1089093001 BRIGADIER GOLD LTDCA6539051095 NIKO RESOURCES LTD.FR0010204073 LYX.MSCI EAST.EUR.XRU. AFR0010326140 LYXOR MSCI RUSSIA UETF AFR0010326256 LYXOR MSCI TURKEY UETF AFR0010397554 LYXOR MSCI MALAY.U.ETF AFR0010408799 LYXOR MSCI BRAZIL UETF AFR0010410266 LYX.MSCI EM LA.AM.U.ETF AFR0010464446 LYX.MSCI SOUTH AFRICA AFR0011067511 LYX.MSCI INDON.U.ETF AFR0011067529 LYXOR MSCI THAILAND AUS33938T1043 FLEXIBLE SOLUTIONS DL-001US4510551074 ICONIX BRAND GRP DL-,001