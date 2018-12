The following instruments on XETRA do have their last trading day on13.12.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am13.12.2018ISIN NameDE000A1YCMM2 SOLARWORLD AG O.N.MHY0017S1028 AEGEAN MARINE P.N. DL-,01MHY621341046 NAVIOS MARIT.MID.PART.UTSUS4925151015 KERYX BIOPHARMAC. DL-,001