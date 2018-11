The following instruments on XETRA do have their last trading day on13.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am13.11.2018ISIN NameBMG420981224 GUOCO GRP LTD DL-,50IL0010823958 MAGICJACK VOCALTEC IS .65MHY621591012 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001