The following instruments on XETRA do have their last trading day on13.09.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am13.09.2018ISIN NameAU000000SEH2 SINO GAS+ENERGY HLDGSAU0000001PG3 1-PAGE LTDBMG982941046 XL GROUP LTD DL -,01CA4581731011 INTELLIPHARMACEUTICS INTLDE0005284004 BABCOCK-BSH AG O.N.US0187723012 ALLIANCE ONE INTL NEW