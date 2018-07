The following instruments on XETRA do have their last trading day on13.07.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am13.07.2018ISIN InstCod NameCA94990C1086 WELLNESS LIFESTYLESCH0423233532 PFBK SCHW.HYP.18-34TH0689010013 KRUNGTHAI CARD FGN BA 10