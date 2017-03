The following instruments on XETRA do have their last trading day on13.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am13.03.2017ISIN NameCA0395063088 ARCHER PETROLEUM CORP.CA5435122067 LOON CORP.US3157212099 FIBROCELL SCIE.NEW DL-,01US4130861093 HARMAN INTL. IND. DL-,01