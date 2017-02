The following instruments on XETRA do have their last trading day on13.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am13.02.2017ISIN NameCA00735P1062 ADRIANA RESOURCES INC. ACA66979M1095 NOUVEAU MONDE MNG ENT.US14888D1090 CATALYST BIOSC. DL -,01US45825N1072 INTELIQUENT INC. DL -,001US5590916087 MAGELLAN PET. NEW DL-,01US92923C8073 WCI COMMUNITI.INC.DL -,01