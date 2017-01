The following instruments on XETRA do have their last trading day on13.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am13.01.2017ISIN NameKYG8020E1017 SEMICONDUCTOR MAN.INTLUS66704R8034 NORTHSTAR REALTY F.DL-,01US86782U1060 SUNSHINE HEART DL -,0001XS0979448494 OBERTHUR TECHNO.GRP 13/20