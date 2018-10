FRA: Deletion of Instruments from XETRA - 12.10.2018The following instruments on XETRA do have their last trading day on12.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am12.10.2018ISIN NameDE000A0KFFW9 FT UNTERNEHMERWERTE(PT)GB00BQ8P0644 VIRGIN MONEY HLDGS(UK)PLCID1000104706 TRUBA ALAM MAN.ENG. RP100JE00BP0S1L63 PETROMAROC CORP. PLCUS7842891001 SJI INC. DL 1,25US94733A1043 WEB.COM GROUP INC. DL-,01