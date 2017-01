The following instruments on XETRA do have their last trading day on12.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am12.01.2017ISIN NameAU000000MCS6 MCALEESE LTD.KYG294381010 EFUTURE HLDG INC.DL-,0756US29276KAP66US29276KAQ40US4222451001 HEALTHWAYS INC. DL-,001US5606904069 MAJESCO ENTMT DL-,001