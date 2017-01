The following instruments on XETRA do have their last trading day on11.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am11.01.2017ISIN NameCA6066352098 MITCHELL RES LTDCA80234R2090 SANTA MARIA PETROLEUMLU0877808211 DBX-TRII-MTS I AG.1-3Y 1DLU0877808484 DBX-TRII-MTS I AG.3-5Y 1DLU0892103994 DB X-TR.II CD DOL.CASH 1CLU0967438234 DB X-TR.II-IB.E.L.C.U.2CUS74346L1017 PRONAI THERAP.INC.DL-,001