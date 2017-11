The following instruments on XETRA do have their last trading day on10.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am10.11.2017ISIN NameUSL97437AL89 WIND ACQUIS.FIN.14/20REGSUS0234352096 AMEDICA CORP. NEW DL-,01US63934EAM03 NAVISTAR INTL 2021US7627601062 RICE ENERGY INC. DL -,01XS1082635712 WIND ACQUIS.FIN.14/20 FLRXS1137507239 ALLIANCE AUTO.F. 14/21FLR